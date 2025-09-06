Стартовал кастинг на конкурс красоты «Мисс Московская область 2025»

В Московской области стартовал кастинг для участия в региональном конкурсе женской красоты, спорта и здоровья «Мисс Московская область 2025». Финал пройдет 12 октября в современном концертном комплексе DUPLEX в Королеве, сообщает пресс-служба организаторов.

После многолетнего перерыва конкурс вновь включен в календарь региональных мероприятий. Он получил официальный статус регионального этапа-отбора всероссийского конкурса «Мисс Россия 2026».

30 августа в Королеве состоялась официальная презентация конкурса. В ходе мероприятия были представлены правила и общий формат предстоящего главного конкурса женской красоты. Также был представлен официальный сайт мероприятия www.mosregmiss.ru.

Принять участие в кастинге «Мисс Московская область 2025» смогут жительницы Подмосковья в возрасте от 18 лет до 21 года включительно, имеющие гражданство РФ, и постоянную регистрацию в регионе не менее 1 года. Всего в очном кастинге «Мисс Московская область 2025» смогут принять участие не более 100 претенденток, а финалистками станут лишь 10.

Оргкомитет уже начал рассылать приглашения на кастинг в администрации городских округов с населением от 50 тыс. человек и в ведущие модельные агентства региона. Также участницы могут самостоятельно подать заявку на участие, направив анкету и портфолио до 1 октября 2025 года. Форму заявки можно найти на официальном сайте конкурса.

Помимо основной даты кастинга, назначенной на 12 сентября, предусмотрена резервная дата — 28 сентября. Все кастинги пройдут на площадке концертного комплекса DUPLEX в Королеве.

Финал конкурса пройдет 12 октября и будет включать в себя церемонию открытия и четыре испытания для участниц. В программе — дефиле в вечерних нарядах и фитнес-презентация.

В финале члены жюри определят обладательниц корон, диадем и титулов «2-я Вице-Мисс Московская область 2025» (III место), «1-я Вице-Мисс Московская область 2025» (II место) и «Мисс Московская область 2025» (I место).

Кроме путевки на кастинг национального конкурса «Мисс Россия», который состоится летом 2026 года (финал в октябре 2026), победительница «Мисс Московская область 2026» также получит суперприз от одного из партнеров конкурса — автомобиль.

