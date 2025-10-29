Старшее поколение Московской области обучают навыкам работы в соцмедиа

С возможностями и базовыми навыками работы в соцмедиа пожилых людей познакомили на форуме «Мастерская серебряных медиа» в Наро-Фоминске, организованном партией «Единая Россия» ко Дню бабушек и дедушек и Дню добровольца Подмосковья, передает пресс-служба партии.

Для пожилых людей в округе уже открыт современный мультимедийный центр, где каждый желающий сможет реализовать свои идеи. Проект планируется масштабировать по всему региону.

На форуме, собравшем порядка 300 человек, профессиональные медиатехнологи и блогеры показали участникам, как самостоятельно создавать короткие вертикальные ролики, а также рассказали им о правилах ведения собственных блогов.

Как отметил инициатор форума, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Егор Балев, «Мастерская серебряных медиа» — не только обучающий центр, но и место для общения людей старшего поколения. Данный проект — не про возраст, а про взаимосвязь людей, повышение качества жизни. Он позволяет восполнить недостаток общения, который часто возникает в пожилом возрасте. Также обучение поможетрешать множество вопросов повседневной жизни: это и оплата услуг ЖКХ, запись ко врачу, работа на портале «Госуслуг».

«Наша цель, чтобы в непринужденной и дружеской обстановке каждый наш участник развивал свои навыки в сфере цифровых технологий. Будем расширять возможности проекта — создавать на территории Московской области новые оснащенные медиацентры для людей старшего поколения», — подчеркнул Егор Балев.

Почетными гостями форума стали депутат Госдумы от «Единой России», заслуженный артист РФ Денис Майданов и заслуженный артист РФ, участник СВО Алексей Огурцов. Денис Майданов обратился к участникам форума с поздравительным видеообращением, от его лица волонтерам и участникам также вручили благодарственные письма.

«Я искренне рад, что в этом зале собрались самые яркие и неравнодушные жители Московской области. „Мастерская серебряных медиа“ — это, действительно, важный и актуальный проект, который точно станет одним из флагманских у нас в регионе», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, проект «Мастерская серебряных медиа» реализуется при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Фонда президентских грантов, движения «Волонтеры Подмосковья».

Адрес мультимедийного центра: Московская область, Наро-Фоминский район, рабочий поселок Калининец, дом 2б, Дворец культуры и спорта «Тамань».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.