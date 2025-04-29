«Стараемся его не нагружать»: Сукачев рассказал о взаимодействии с Ефремовым

Рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что думал о том, чтобы пригласить своего приятеля — освобожденного по УДО актера Михаила Ефремова — в новую постановку, но сейчас друзья стараются его беречь, сообщает kp.ru .

«Будет ли он занят в моем новом спектакле, зависит от Михаила Олеговича. Он — мой близкий друг. Я не хочу его сейчас тревожить. Все-таки 4,5 года, которые он провел в заключении, — это непростые годы», — сказал Сукачев.

По его мнению, Ефремову сейчас важно побыть одному со своими мыслями и определиться с планами на жизнь.

9 апреля Михаила Ефремова выпустили из белгородской колонии по процедуре условно-досрочного освобождения. Артист отбывал срок за ДТП со смертельным исходом. Всего он провел в ИК около 4,5 лет.