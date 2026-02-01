Стало известно, сколько команда Долиной получит за юбилейный концерт в Подмосковье

Команда Долиной получит около 3 млн рублей за юбилейный концерт в Подмосковье

Почти все билеты на большой сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в подмосковном Домодедове раскуплены. При полном зале выручка от продажи билетов на выступление певицы достигнет 3 340 000 рублей, сообщает URA.RU .

На данный момент продано билетов на сумму около 3 млн рублей. Концертный зал вмещает 609 человек, осталось еще 45 свободных мест. Цена билетов варьируется от 3 до 6,5 тыс. рублей. В случае полного аншлага команда Ларисы Долиной получит примерно 3 млн рублей, не учитывая затраты на аренду концертной площадки.

В воскресенье, 1 февраля, Лариса Долина даст юбилейный концерт в Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове. При этом в конце прошлого года стоимость билетов на выступления певицы была выше. Например, после 19 декабря проведение частного новогоднего корпоратива с участием певицы стоило 4,5 млн рублей.

Ранее представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что на концертах певицы усилены меры безопасности из-за повышенного интереса к ней после громкого скандала с продажей квартиры.

