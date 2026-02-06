Стало известно, кто на самом деле оплатил похороны вдовы Баталова

Адвокат семьи народного артиста СССР Алексея Баталова Татьяна Кириенко опровергла слухи о том, что Союз кинематографистов России под руководством Никиты Михалкова покрыл расходы на похороны артистки цирка Гиланы Леонтенко, пишет NEWS.ru .

Юрист сообщила, что все затраты были полностью взяты на себя ее младшей дочерью Марией, которая с детства страдает детским церебральным параличом (ДЦП).

«Вся организация похоронного процесса и все связанные с этим расходы были полностью взяты на себя Марией Алексеевной Баталовой. Начиная с демонтажа могилы, оформления всех необходимых документов, организации прощания и до мельчайших мелочей, включая церковные принадлежности — все оплачивала Мария Баталова со своего расчетного счета», — заявила Кириенко.

Она уточнила, что Гильдия актеров кино оказала помощь исключительно в урегулировании бюрократических формальностей, связанных с погребением. Благодаря вмешательству Гильдии вопрос удалось решить оперативно.

Церемония прощания с Леонтенко прошла на Преображенском кладбище в Москве. Перед этим состоялось отпевание в храме Святителя Николая Чудотворца. Артистку похоронили с закрытым вуалью лицом, так как ее тело находилось в морге в течение продолжительного времени. Мария не смогла сдержать горе после отпевания своей матери и разрыдалась возле гроба.

Ранее сообщалось, что Мария Баталова на данный момент находится под присмотром помощницы по хозяйству и своей старшей сестры Надежды. После кончины матери женщина осталась без единственного опекуна. Марии 58 лет, она испытывает трудности с речью и вынуждена пользоваться инвалидной коляской.

