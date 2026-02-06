Стало известно, кто на самом деле оплатил похороны вдовы Баталова
Адвокат семьи народного артиста СССР Алексея Баталова Татьяна Кириенко опровергла слухи о том, что Союз кинематографистов России под руководством Никиты Михалкова покрыл расходы на похороны артистки цирка Гиланы Леонтенко, пишет NEWS.ru.
Юрист сообщила, что все затраты были полностью взяты на себя ее младшей дочерью Марией, которая с детства страдает детским церебральным параличом (ДЦП).
«Вся организация похоронного процесса и все связанные с этим расходы были полностью взяты на себя Марией Алексеевной Баталовой. Начиная с демонтажа могилы, оформления всех необходимых документов, организации прощания и до мельчайших мелочей, включая церковные принадлежности — все оплачивала Мария Баталова со своего расчетного счета», — заявила Кириенко.
Она уточнила, что Гильдия актеров кино оказала помощь исключительно в урегулировании бюрократических формальностей, связанных с погребением. Благодаря вмешательству Гильдии вопрос удалось решить оперативно.
Церемония прощания с Леонтенко прошла на Преображенском кладбище в Москве. Перед этим состоялось отпевание в храме Святителя Николая Чудотворца. Артистку похоронили с закрытым вуалью лицом, так как ее тело находилось в морге в течение продолжительного времени. Мария не смогла сдержать горе после отпевания своей матери и разрыдалась возле гроба.
Ранее сообщалось, что Мария Баталова на данный момент находится под присмотром помощницы по хозяйству и своей старшей сестры Надежды. После кончины матери женщина осталась без единственного опекуна. Марии 58 лет, она испытывает трудности с речью и вынуждена пользоваться инвалидной коляской.
