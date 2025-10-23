Стало известно, когда завершится реконструкция Московского ипподрома

В Москве реконструкцию ипподрома хотят завершить в ближайший год

В течение следующего года власти планируют завершить масштабное обновление Московского ипподрома, об этом сообщает SHOT .

В рамках проекта будет восстановлен исторический фасад главного здания, а вместимость главной трибуны будет увеличена вдвое. Благодаря этому одновременно там смогут разместиться до 2 тыс. зрителей.

Кроме того, экспозиция Музея истории коневодства станет в шесть раз больше, а легендарный ресторан вновь откроет свои двери для посетителей.

Для заботы о здоровье лошадей на территории конного двора появится современный ветеринарный комплекс, оснащенный МРТ, КТ, рентгеновским оборудованием, а также системой для проведения телемедицинских консультаций. Для участников соревнований оборудуют гостевую конюшню и комфортабельный хостел.

