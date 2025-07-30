Стало известно, когда в Москве пройдет фестиваль искусств «Горький+»

сегодня в 11:30

Сергунина пригласила москвичей на фестиваль искусств «Горький+» в августе

В рамках реализации масштабного проекта «Лето в Москве» на центральной площадке Парка Горького с 28 по 31 августа состоится фестиваль искусств «Горький+». В рамках мероприятия гости смогут посмотреть концерт, премьеру спектакля, а также пройдут лекции и кинопоказы, об этом сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Главной темой фестиваля, посвященного творчеству писателя Максима Горького, станет взаимоотношение автора с героями эпохи: писателями Львом Толстым и Антоном Чеховым, поэтом Владимиром Маяковским, композитором Сергеем Рахманиновым, певцом Федором Шаляпиным и театральным режиссером Всеволодом Мейерхольдом.

«Для москвичей и туристов подготовили десятки событий. Свои постановки покажут театральные коллективы из столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и других городов России», — рассказала Сергунина.

В эксклюзивном спектакле примут участие народный артист России Евгений Миронов и Московский государственный академический камерный хор. В основу музыкальной постановки легли рассказы «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль».

Посетители фестиваля смогут посетить концерты, на которых представят композиции любимых композиторов Горького. В рамках программы будут раскрыты интересные факты о том, как Горький общался со своими современниками. На некоторые мероприятия нужно зарегистрироваться, сделать это можно на официальном сайте.

«Лето в Москве» — главный проект теплого сезона, который объединит свыше 400 площадок. В его программе — масштабные фестивали, благотворительные и спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы, показы фильмов, театральные постановки и многое другое.