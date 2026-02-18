Стало известно, когда на Ямале отметят Масленицу

Народный праздник Масленица, символизирующий окончание зимы и приход весны, в 2026 году отмечается в период с 16 по 22 февраля. О том, какие мероприятия запланированы в Ямало-Ненецком автономном округе для проводов зимы, рассказывает «Север-Пресс» .

Основные гуляния в столице региона, Салехарде, пройдут 22 февраля. Местом их проведения станет площадь около культурно-спортивного комплекса «Геолог». Начало запланировано на час дня.

Горожанам предложат разнообразные активные развлечения. Будут работать интерактивные зоны, где можно посоревноваться в ловкости, взобравшись на «Царь-гору», побороться за победу в «Забегах на печах» и померяться силой в состязаниях «Богатырские игры». Также организаторы проведут смотр-конкурс чучел «Краса Масленицы». Участников праздника ждут угощения: горячий чай и традиционные блины.

В Новом Уренгое праздничная программа развернется на центральной площади с полудня до четырех часов дня. В рамках события будет действовать фольклорная площадка «Разгуляй на Масленицу», состоится концертная программа «Широкая Масленица», а также будет представлена конкурсная выставка «Сударыня Масленица».

Для новоуренгойцев подготовлены и другие занятия: можно будет испытать себя в старинной игре «Столб», создать украшения или обереги на мастер-классах «Веселый браслет», «Яркая Масленица» и «Кукла-мотанка». Для любителей командного спорта пройдут соревнования в «Надувных лыжах», «Гусенице» и перетягивании «Каната-сосиски».

В поселке Лимбяяха «Масленичные гуляния» пройдут в микрорайоне Энергостроителей с 12:00 до 13:00. В Коротчаево с полудня до двух часов дня жителей ждет театрализованное представление под названием «Как на масленичной неделе…».

