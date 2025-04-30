Стало известно, какие артисты выступят на VK Fest

JONY, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дора и другие артисты выступят на VK Fest

VK Fest объявил вторую волну артистов. К уже анонсированным звездам присоединяются Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy, чтобы исполнить свои хиты. Особый, но «несекретный» гость, а также другие исполнители, чьи имена пока держатся в тайне и будут названы позже, также выступят на фестивале, сообщает пресс-служба VK.

VK Fest стартует в Челябинске 14 июня, где к составу артистов присоединится местная рэп-группа TGK (Триагрутрика). В Сириусе 21 июня к лайнапу добавлены Найк Борзов, JONY и Betsy, автор вирусного хита Sigma Boy, покорившего мировые чарты. В Казани 29 июня, помимо ранее объявленных хедлайнеров, гостей порадует музыкант из Уфы Элвин Грей.

В Санкт-Петербурге список артистов пополнился Сергеем Лазаревым и Полиной Гагариной, которые впервые выйдут на Синюю сцену 5 июля. К звездам Белой сцены присоединились ICEGERGERT и DK, а на Фиолетовой сцене выступят uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.

6 июля на Синей сцене появится долгожданный «несекретный» гость, которого чаще всего просили увидеть посетители фестиваля в сообществах VK Fest. На Белой сцене прозвучат лучшие треки от ST, CAPTOWN и Доры, а на Фиолетовую выйдут Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.

В Москве к хедлайнерам присоединятся Сергей Лазарев и Полина Гагарина, они выступят на Синей сцене 19 июля. Белая сцена пополнится выступлениями ICEGERGERT и DK, а на Фиолетовой сцене можно будет увидеть POLINA CHILI, Егора Сесарева, мартина, Armich и забей, лерочка.

20 июля на Синей сцене, помимо уже известных имен, также выступит «несекретный» гость. На Белой сцене гостей будут ждать Markul, Сироткин, Дора, LIL KRYSTALLL, ST и CAPTOWN. На Фиолетовой сцене выступят Beautiful Boys, Свят, Лилая, passmurny, Leroo и Baby Cute.

Организаторы продолжают формировать состав артистов. В скором времени VK Fest объявит о площадках проведения, представит спикеров лектория, инфлюенсеров и музыкантов электронной сцены, которая впервые появится на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на мероприятие доступны на сайте.