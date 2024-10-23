Стало известно, как кинозвезда Прилучный добьется уменьшения алиментов

Российский актер Павел Прилучный нашел способ, чтобы снизить размер алиментов, которые требует его бывшая супруга Агата Муцениеце. Ему помогут мать и новая теща, сообщает StarHit .

Матери Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян-Прилучной одновременно подали иск на взыскание с кинозвезды алиментов для нетрудоспособного члена семьи. Мама актера требует алименты на себя, а теща — на годовалого внука Микаэля, родившегося в браке Прилучного и ее дочери.

Такой способ артисту рекомендовали адвокаты. Утверждается, что сумму его алиментов для совместных с Муцениеце детей уменьшат, если Прилучный начнет обеспечивать содержание маме и своему годовалому сыну от Зепюр.

Микаэль — третий ребенок Павла Прилучного. В первом браке с Муцениеце у звезды отечественного кинематографа также родились двое детей.