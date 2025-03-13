Стало известно, как Фадеев понес убытки в 65 млн руб из-за ресторана

Часто звездные музыканты ищут дополнительные источники заработка и окунаются в бизнес, однако получается не у всех. Известно, что Максим Фадеев основал ресторан, который на данный момент разорен, а владелец понес многомиллионные убытки. В то время как студия звукозаписи Басты приносит артисту хорошую прибыль, сообщает kp.ru .

Стоит напомнить, что в 2016 году в ТРК Vegas Фадеев открыл свой детский музыкальный ресторан «У Дяди Макса». Чуть позднее была открыта вторая точка в той же сети торговых центров, принадлежащей Эмину Агаларову. Так, доля за ООО на 40% принадлежит Фадееву, 40% у Агаларову и остальные 20% еще одному партнеру.

Согласно информации Rusprofile, за время работы ресторана было подано несколько исков в суд. В ходе одного из них с фирмы было взыскано более 800 тыс руб за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки и подряда.

В конце концов осенью прошлого года обе точки были по-тихому закрыты. Сообщается, что чистая выручка составила 17 млн руб, однако убыток достиг 65 млн руб. Благодаря отчетности известно, что бизнес был убыточным еще с момента его запуска.

У Басты дела идут хорошо. ООО «Газгольдер-Рекорд», с которой артист имеет 50%, показала значительный рост на 800% больше, чем в 2023 году. Тогда лейбл принес звезде всего 1,8 млн рублей, к сегодняшнему дню выручка составила 16 млн руб.