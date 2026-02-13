Стало известно, где учатся дети Хабенского, Меньшовой и Климовой

В разгар выпускной и вступительной кампании многие абитуриенты и их родители испытывают волнение перед экзаменами и выбором учебного заведения. Журналисты kp.ru выяснили, в каких университетах получают образование дети российских селебрити, в том числе актеров Константина Хабенского и Екатерины Климовой, а также телеведущей Юлии Меньшовой.

16-летняя дочь певицы Кати Лель, Эмилия, в настоящий момент заканчивает лицей с химико-биологическим уклоном и усиленно готовится к единому государственному экзамену. Как сообщила артистка, ее дочь твердо решила связать свою жизнь с медициной и планирует стать стоматологом. Сейчас выпускница решает, в какой медицинский вуз подать документы.

23-летняя Ксения Иратова, дочь Алены Апиной, уже завершила пятилетнее обучение на лечебном факультете РУДН и приступила к ординатуре, чтобы в будущем стать хирургом. Артистка выражает огромную гордость за выбор дочери, отмечая, что та самостоятельно приняла решение в восьмом классе и целенаправленно шла к своей цели, не помышляя о сцене.

Юная актриса Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, планирует через год поступать в ГИТИС на актерское отделение режиссерского факультета, следуя по стопам матери. Однако вопрос совмещения интенсивной учебы с уже активно развивающейся карьерой в кино и шоу-бизнесе для 16-летней звезды остается открытым.

Театральные вузы также популярны среди наследников известных артистов. Например, Иван Хабенский, сын Константина Хабенского, является студентом первого курса продюсерского факультета Школы-студии МХАТ. Его отец отмечает глубокую увлеченность сына театральным искусством.

На том же факультете, но уже на третьем курсе, обучается Таисия Гордина — дочь Юлии Меньшовой и Игоря Гордина. После неудачного опыта в другом университете она нашла свое призвание в профессии театрального продюсера. Ее старший брат, Андрей Гордин, также является выпускником Школы-студии МХАТ.

В Театральной школе Олега Табакова на актерском направлении учатся сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко — Матвей Петренко, а также Иван Золотухин, сын Валерия Золотухина.

