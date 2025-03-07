«Сталин-центр» под Нижним Новгородом не успеют построить к 80-летию Победы

Историко-культурный комплекс «Сталин-центр», который строится в городе Бор Нижегородской области, будет завершен позже, чем планировалось, сообщает Газета.ru со ссылкой на основателя центра Алексея Зорова.

Предполагалось открыть центр к 80-летнему юбилею Победы — 9 мая 2025 года, однако сроки начала строительства пришлось сдвинуть на 2 года из-за пандемии коронавируса, объяснил основатель.

По его словам, строительство в процессе, построено 4 этажа «коробки», в апреле планируется достроить пятый с лестничными маршами и крышу.

«Когда будет тепло, начнем внешнюю отделку здания», — рассказал Зоров.

Он добавил, что не все в обществе понимают, для чего возводится такой центр.

При этом Зоров отметил, что для центра уже собрано огромное количество уникальных экспонатов времен Второй Мировой войны, например, немецкий бронетранспортер Hanomag из-под Сталинграда. Многие экспонаты приносят в дар жители. Для их хранения требуются дополнительные площади, этот вопрос решается с местными властями, заключил он.