Стали известны подробности о съемках фильма «Любовь и голуби» в Ессентуках

Народная артистка СССР Людмила Гурченко провела свой день рождения 12 ноября 1984 года на съемках комедии «Любовь и голуби» в Ессентуках, сообщает «Победа 26» .

Людмила Гурченко снималась в фильме «Любовь и голуби» в Ессентуках именно в день своего рождения — 12 ноября 1984 года. Об этом рассказала экскурсовод Наталья Вострухина.

В одном из эпизодов актриса сидела на тренажере «Конь», а рядом с ней актер Александр Михайлов находился на тренажере «Верблюд». Сцена была снята в павильоне Цандеровского института механотерапии на курорте.

Экскурсовод Наталья Вострухина отметила, что этот эпизод сделал павильон знаменитым среди туристов.

«До сих пор большинство туристов приходит к нам с одним и тем же вопросом: где проходили съемки кадров из любимого фильма „Любовь и голуби“» — рассказала Вострухина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.