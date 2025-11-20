Стали известны победители 14-й ежегодной премии «Сноба» «Сделано в России». Церемония награждения прошла в формате спектакля под названием «Живи мое сердечко». Режиссером-постановщиком выступил Александр Шумилин, основатель независимого пермского театрального коллектива «немхат».

Начало церемонии

Торжественное мероприятие открыла издатель проекта «Сноб» Марина Геворкян.

«Для нас „Сделано в России“ — это уже давно не соревнование и не фиксация успехов за год. Это наша ежегодная попытка вместе с экспертами и тысячами наших читателей заглянуть в будущее. На протяжении уже 14 лет мы ищем тех, кто это будущее создает — в науке, культуре, бизнесе. Но будущее не возникает в пустоте — оно растет из опыта поколений. Именно поэтому преемственность стала главной темой и церемонии и нового зимнего номера „Сноба“, который выйдет в декабре», — отметила она.

Победители премии

В категории «Фокус внимания» (кино, сериалы, анимация) победу одержал сериал «Аутсорс».

В номинации «Искусство создавать» (арт) награждена 1-я Международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде.

В категории «Про себя и вслух» (текст) лучшим признан роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице».

В номинации «Сам себе музыкант» (музыка) отмечена группа «Мегаполис» за их альбом «С прочностью нитки».

В категории «Место действия» (театр) победил спектакль «Зеркало», который проходит в пространстве «Внутри».

В номинации «Среда обитания» (городская среда) награждена Шуховская башня, расположенная в Выксе.

В категории «Дело вкуса» (гастрономия) лучшим стал московский ресторан Centrale Bistro.

В номинации «Человек человеку человек» (общество) отмечен проект выездной паллиативной помощи под названием «Чтобы дом оставался местом любви».

В категории «По России с любовью» (путешествия) победил отель класса люкс Mantera Supreme, расположенный на Черноморском побережье. Специальный приз получил чувашский проект под названием «Айда по деревням».

В номинации «Искатели» (наука и технологии) отмечен робот отбора проб колоний BIOCAD.

В категории «Содержание формы» (мода) победил бренд ювелирных изделий Dzhanelli.

В номинации «Градусы качества» (алкоголь) отмечена винодельня Tempelhof Winery.

В категории «Общественный капитал» (бизнес) награжден банк ВТБ за оказание поддержки гастролям российских культурных институций за границей.

Как выбирали лауреатов

В 2025 году редакция «Сноба», члены клуба, эксперты и читатели определили лидеров в 13 номинациях. Опен-колл на премию проходил с мая по октябрь, и всего было подано около 300 заявок. Далее экспертные советы сформировали шорт-лист номинантов. Открытое голосование за претендентов на победу проходило на странице проекта с 1 по 17 ноября.

