Стала известна причина смерти актера Олега Угрюмцева из «Петербургских тайн»

Актер, кинорежиссер и сценарист Олег Урюмцев скончался на 68-м году жизни из-за проблем с сердцем, сообщает aif.ru .

«Олега не стало 6 декабря. Предварительно — проблемы с сердцем», — рассказали в окружении актера.

Собеседник агентства добавил, последние три месяца Урюмцев провел в больнице.

Олег Урюмцев родился 25 мая 1958 года. Актер впервые появился на экране в 1989 году, сыграв лейтенанта-разведчика Костерина в драме Юрия Озерова «Сталинград». Также Урюмцев получил известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах как «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков».

Ранее стало известно, что с США умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава (колдун Шан Цзун). В 2015 году Тагава стал православным. Он крестился в храме на Большой Ордынке в Москве.

