Спускаемый аппарат «Союз» из Королева представили в Минске

Спускаемый аппарат космического корабля Союз из Музейного объединения наукограда Королев стал ключевым экспонатом павильона «Космос» музея аэроклуба ДОСААФ в Минске. Экспонат передан в Беларусь по договору о сотрудничестве и продолжает демонстрироваться посетителям, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спускаемый аппарат обладает высокой исторической и музейной ценностью. Это единственная часть космического корабля, которая возвращается на Землю, и подлинный участник космических миссий. В экспозиции павильона «Космос» он занимает центральное место.

Сотрудничество Музейного объединения Королева с минским аэроклубом ДОСААФ продолжается более двух лет. Музей авиационной техники на аэродроме «Липки» открыли 19 октября 2024 года к 90-летию Минского аэроклуба ДОСААФ имени С. И. Грицевца. Тогда аппарат впервые вывезли за пределы России для участия в международной выставке. По просьбе принимающей стороны договор на экспонирование продлили.

Во время посещения аэроклуба президент Республики Беларусь Александр Лукашенко осмотрел павильон «Космос». Особый интерес у главы государства вызвал именно спускаемый аппарат. В ведомстве отметили, что внимание к экспонату подчеркивает высокий уровень музейной коллекции Королева и значимость международных выставочных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.