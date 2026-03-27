Спрос на театры в России вырос на 20% в первом квартале 2026 года

Специалисты фиксируют увеличение интереса к театральным билетам. В Москве и Санкт-Петербурге реализация выросла на 22%, тогда как в регионах этот показатель прибавил 17%, следует из данных сервиса «Яндекс Афиша».

Согласно информации оператора по продаже билетов, на развлекательные события, в первом квартале 2026 года (с января по март) продажи на театральные постановки увеличились на 20,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основной объем продаж традиционно обеспечивают Москва и Санкт-Петербург, где динамика достигла 22%. В регионах России рост составил 17%, что свидетельствует о повышении общего интереса пользователей сервиса к театральному искусству. В период с начала января по 23 марта включительно клиенты сервиса приобрели 827 455 билетов — это на 4% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

В настоящее время театр располагается на второй строчке в топ-5 наиболее востребованных категорий офлайн-развлечений. За январь–март 2026 года пользователи «Яндекс Афиши» оформили билеты на 14 486 спектаклей, что на 7% превышает показатели первого квартала 2025-го. Средняя стоимость билета по итогам трех месяцев составила 2 849 рублей, что на 16% выше, чем годом ранее.

«Мы видим, что высокий спрос на билеты в театр есть не только в Москве и Санкт-Петербурге. В топ-5 городов также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Это показывает, что театр остается одним из любимых видов культурного досуга россиян, а мы в ответ на эту тенденцию продолжаем увеличивать число качественных и востребованных постановок на сервисе», — пояснил директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.

Среднее количество билетов, приобретаемых в одном заказе, за год не изменилось и остается на отметке 1,9. Это подтверждает предположение, что россияне предпочитают ходить в театр парами. При этом оформлением билетов чаще занимаются женщины: на женские профили приходится 68,08% от общего числа продаж. Интересно, что некоторые пользователи планируют досуг заблаговременно: продажи начинают расти уже за два с половиной месяца до даты мероприятия. Тем не менее, основной объем билетов реализуется в период за 10–14 дней до спектакля.