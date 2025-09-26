«Спорт 5 раз в неделю»: телеведущий Арчи рассказал об увлечении лошадьми

ТелеВиджей Арчи (Артур Цветков) в беседе с журналистами рассказал, что встает рано и сначала работает с текстами и документами, а также 5 раз в неделю занимается спортом на конюшне, сообщает сайт MK.Ru .

«Лошади пришли в мою жизнь в 2013 году. Был такой потрясающий проект „Галопом в Рио-де-Жанейро“. Для этого отобрали небольшое количество знаменитостей, которые учились конному спорту. И вот мы в этом проекте подготовили концертный номер в рамках открытия фестиваля „Спасская башня“. Я выезжал в костюме гусара на Красную площадь», — рассказал ведущий.

По его словам, через год у него появился первый арендный конь, а сейчас Арчи ухаживает и тренируется с собственной ганноверской кобылой Фюрстен и ее жеребенком.

Цветков делает карьеру в журналистике уже 24 года: сначала он работал корреспондентом без зарплаты на МУЗ-ТВ, а затем перешел на другой канал. Известность пришла с передачей «Элементарный секс».

