«Спи, моя любовь»: Гурцкая трогательно вспомнила о муже в годовщину его смерти

Певица Диана Гурцкая в 2023 году потеряла своего супруга Петра Кучеренко, который скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. В третью годовщину его смерти артистка опубликовала в социальных сетях архивные снимки с избранником и почтила его память.

Певица написала, что со смертью мужа навсегда лишилась возможности слышать его «бархатный голос, чувствовать прикосновение родных рук и ощущать себя беззаботно счастливой».

«Ты был моим самым главным подарком судьбы… Спи спокойно, моя любовь, ты всегда рядом с нами», — написала артистка.

Гурцкая отметила, что вопреки всему продолжит их с мужем путь «за двоих».

Гурцкая и Кучеренко были вместе более 10 лет. У них есть сын Константин. 20 мая 2023 года муж артистки скоропостижно скончался при возвращении из рабочей командировки. Ему стало плохо на борту самолета.

