Специалисты сферы культуры Орехово-Зуева поделились практиками с гостями из Калуги

Орехово-Зуевский округ стал площадкой для профессионального обмена: 45 педагогов из Калужской области познакомились с работой местных школ искусств и Школой креативных индустрий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обменяться опытом, зарядиться творческой энергией и увидеть, как работают наши педагоги, — вот цель визита.

Первая остановка — детская школа искусств им. Я. Флиера. Здесь гостей встретили с музыкой — в прямом смысле. Юные таланты исполнили номера на фортепиано, саксофоне и в составе творческих коллективов. Экскурсия по школе, знакомство с ее историей и достижениями не оставили равнодушным ни одного участника.

Следом — знакомство со Школой креативных индустрий. Здесь сочетаются творчество, технологии и современное образование. Особый интерес вызвали направления подготовки — у коллег из Калужской области такая школа тоже есть, но с другими профилями. Так что получилось настоящее профессиональное «сравнение нот», идей и подходов.

Завершением маршрута стала Демиховская школа искусств. Здесь педагогам рассказали о традициях, показали работы учащихся и поделились творческими успехами.

