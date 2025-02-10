Спектакли, выставки, кинотеатр и арт-проект можно посетить в Раменском округе на этой неделе

11 февраля в 18.00 в малом зале ДК «Сатурн» начнется спектакль «Шутки Чехова» (12+). Там гости мероприятия смогут увидеть постановку коллектива «Художественное слово» по пьесам Антона Чехова «Юбилей» и «Предложение», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вход свободный.

Также в выставочном зале ДК «Сатурн» до 21 февраля желающие могут посетить выставку «Ох уж эта мода». Там будут представлены работы детско-юношеской изостудии ДК по истории костюма. Вход свободный.

Другая выставка — майолики «В Гжели жизнь спокойная…» сейчас локализуется в Раменском историко-художественном музее. Гости смогут посмотреть на работы художника-керамиста Юлии Петлиной. Выставка работает до 24 марта.

В кинотеатрах ДК «Победа» и «Юбилейный» с 14 февраля впервые стартует показ кино «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Это фильм Феликса Умарова с Юрой Борисовым в роли Пушкина.

А 14 февраля в 18.00 в ДК им. Воровского откроется арт-проект «Правда жизни». Это будет постановка по мотивам интервью с участниками СВО и волонтерами на Раменском радио. Вход свободный.

И еще один спектакль, который ожидает жителей Раменского округа на этих буднях: спектакль-этюд «ДваОкНа» (18+). Он начнется 14 февраля в 19.00 в ДК «Победа». Зрители смогут увидеть постановку театра «Град» и режиссера Дениса Семигорелова о сложностях взросления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.