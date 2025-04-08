Спектакли Ивантеевского и Пушкинского театров можно увидеть в Красноармейске

Спектакли регулярно становятся участниками различных Международных конкурсов и фестивалей, номинируются на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска», премию «Звезда Театрала» и др. Проекты театра выигрывают гранты Президентского фонда культурных инициатив.

С апреля в Доме культуры имени Ленина в Красноармейске на постоянной основе будут идти спектакли в постановке художественных руководителей театров — заслуженных деятелей искусств РФ Артема Бибилюрова и Бориса Урецкого.

Первый показ состоится 12 апреля — и это будет спектакль для детей по мотивам рассказов Виктора Драгунского «Если бы я был взрослым».

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