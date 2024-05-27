Спектакль «Ленинградский щелкунчик» показали в Москве при поддержке губернатора

В Московском губернском театре под эгидой губернатора Московской области Андрея Воробьева прошла московская премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик». В основе сюжета — реальная история о кошках, которых прислали в 1943 году в окруженный немцами Ленинград, чтобы они спасли город от нашествия грызунов, грозивших уничтожить склады с продовольствием.

Социокультурный и историко-патриотический проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноименной блокадной сказке Дениса Нефедова и посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Так, в 1943 году вдоль южного берега Ладожского озера был пробит коридор, в блокадный Ленинград стали доставлять продовольствие, но расплодились крысы, и тогда было решено привезти кошек из Ярославля и Костромы. Они должны были помочь справиться с крысами, которые могли уничтожить склады с продовольствием.

По сюжету книги, девочка Яся живет в блокадном Ленинграде вместе с работающей в Кунсткамере мамой и котом Елисеем. Герои, как и в классическом «Щелкунчике», противостоят Крысиному Королю. Но в интерпретации Дениса Нефедова крыс отправили в Ленинград фашисты, чтобы те помогли им сломить и уничтожить город. По словам автора сказки Нефедова, он вдохновлялся вполне реальной историей, которую ему рассказали друзья-петербуржцы.

«Как-то, гуляя по Петербургу в начале 2000-х годов, я увидел на Невском проспекте в витрине Елисеевского магазина фигурки, установленные Михаилом Шемякиным. Это гофмановские крысолюди. Я удивился этим фигуркам, стал их рассматривать. Мои питерские друзья спросили меня, знаю ли, что эти крысы под присмотром? И показали мне в переулке, который находится слева от Елисеевского гастронома, большого бронзового кота на полочке. А в доме напротив стояла изящно выгнутая кошечка. Они сказали, что этих героев зовут Елисей и Василиса. Это ленинградские кошки, которые спасли город от крысиного нашествия во время войны. И рассказали мне эту историю. И тут я понял, что у города на Неве есть еще одна прекрасная легенда, которой я просто обязан поделиться. Вот так родилась блокадная сказка «Ленинградский щелкунчик», — рассказал автор блокадной сказки «Ленинградский щелкунчик» Денис Нефедов.

Первыми зрителями и самыми строгими критиками спектакля стали жители Санкт-Петербурга — в том числе и блокадники. Премьера прошла 12 января 2024 года в Аничковом дворце Санкт-Петербурга, в канун юбилея снятия Блокады, при участии губернатора Александра Беглова.

Спектакль — благотворительный, его зрителями стали 800 детей из социальных учреждений, семей участников СВО, многодетных семей, учащиеся кадетских корпусов и школьники Санкт-Петербурга. Исполнитель главной роли — кота Елисея, Артем Чернощеков, вспоминает, как актерам удалось растопить лед настороженности петербуржских театралов.

«В Петербурге приняли очень хорошо. Но было ощущение, как будто зритель, может быть, был не очень готов к этому. А потом, когда мы пару раз отыграли этот спектакль, «прожили» этот спектакль — тогда «Да!», тогда люди к нам начали немного по-другому относиться, как будто с большим доверием.

В труппе нет петербуржцев. Роли кошек и крыс исполняли актеры московского Института театрального искусства имени Народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона и Московского Художественного Театра Комедии. Но во время гастролей в Петербурге актеры не ограничились репетициями на сцене. Они прошли по центру города и навестили памятники героям, роли которых исполняют.

Готовясь к роли своего персонажа Глодочника — Крысиного Короля, актер Даниил Иванов смотрел выступления диктаторов ХХ века. Он считает, что «Ленинградский щелкунчик» — это не только и не столько сказка.

«Сказка и абсолютно детская, и взрослая. Вторая мировая война охватывает большой промежуток жизни. И по сей день, и последующие поколения будут помнить про данные события. Мы играем не сказку — трагедию, просто очень легким языком, чтобы объяснить детям, что такое было. Это — история. И, к сожалению, мы живем в таком времени», — считает актер Иванов.

21 мая 2024 года в инновационно-культурном центре Калуги состоялся показ спектакля для детей города и Калужской области.

«21 мая ребятишки 1-4 классов из Калуги и Обнинска неистовствовали, пытаясь поддержать котов в борьбе с крысами, когда учителя хлопали — как маленькие дети», — рассказал генеральный директор АНО «Хранители времен», руководитель проекта «Ленинградский щелкунчик» Игорь Котов.

А первыми зрителями постановки в Москве стали более 700 школьников, кадет, воспитанников детских домов, детей участников СВО, многодетные семьи.

Софья Морозова приехала из Тулы специально, чтобы посмотреть премьеру «Ленинградского щелкунчика» в Московском Губернском театре.

«Мне понравилось в этом спектакле, что актеры играли себя: показывали свои характеры, свое сердце. Это основано на реальных событиях и я очень рада, что была тут. Большое спасибо актерам. Это было более 80 лет назад. Всем спасибо за премьеру. Всех люблю!» — сказала юная зрительница.

Военно-исторический спектакль подготовила АНО «Хранители времен» из Калуги при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках социокультурного и историко-патриотического проекта «Ленинградский щелкунчик» в 9 субъектах России — Санкт-Петербурге, Москве, Калужской области, Республике Крым, Севастополе, Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях — проходит целый комплекс мероприятий.

Книга о подвигах кота Елисея и кошки Василисы появится во всех школьных и детских публичных библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской области, Крыма, Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона.

Всего — 4 тыс. бесплатных экземпляров. Кроме того, есть уже и аудиокнига, которую озвучил заслуженный артист России, участник комического театра «Квартет И» Камиль Ларин. В школах по всей России покажут и киноурок — 20-минутный игровой фильм.

Уже завершена работа над фильмом «Думать тишину», посвященного детям блокадного Ленинграда.

Фильм снят АНО «Интелрост» в рамках проекта «Киноуроки в школах России». Создано 8 интерактивных передвижных выставок, посвященных обороне Ленинграда, на основании сюжета блокадной сказки и реальных событий.

Выставки демонстрируются в 32 школах Москвы, Московской и Калужской областей.

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Разработан познавательный квест для детей по местам событий блокадной сказки. Планируется новая театральная постановка молодого режиссера Натальи Франковой, также основанная на блокадной сказке. Роли в новой постановке, которую будут показывать на школьных сценах Москвы, будут исполнять школьники, участники театральных кружков и студий.

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