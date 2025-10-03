Спектакль-фантасмагорию «Робот типа училка» покажут в Раменском округе

Театральная студия «Щука» под руководством Анны Тушиной представит раменчанам спектакль-фантасмагорию «Робот типа училка». Показы состоятся 6 и 14 октября в 18:30 в Малом зале Дворца культуры «Сатурн». Постановка приурочена к празднованию Дня учителя, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спектакль рассказывает поучительную историю о вероятном будущем и первой любви. В постановке переплетаются элементы фантастики и детектива, противостояние добра и зла, взаимодействие людей и роботов. Современные технологии — школьная доска и шлем виртуальной реальности — также становятся частью сюжета.

«В спектакле звучит такая фраза, что детям нужен живой учитель, который может смеяться и плакать, ошибаться и признавать свои ошибки», — рассказала режиссер Анна Тушина.

Посетить спектакль можно бесплатно. Постановка рекомендована зрителям от 6 лет.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.