Спектакль «Девушка и Дракон» покажут 30 октября на сцене Губернского театра

30 октября на сцене Губернского театра состоится показ новой редакции балета «Девушка и дракон» Московского областного государственного академического театра «Русский балет». Постановка приурочена к перекрестному году культур России и Китая. В основе сюжета лежит древняя китайская легенда, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Балет создан в творческом сотрудничестве российских и китайских деятелей искусств и посвящен 75-летию образования Китайской Народной Республики и установлению официальных дипломатических отношений между Россией и КНР.

«Искусство, тем более музыкальное — опера, балет — интернационально, понятно без слов. Оно объединяет людей, помогает найти общий язык и понимание. Сотрудничество с китайскими деятелями культуры, гастроли, творческие обмены служат укреплению дружественных и культурных связей между нашими странами, подтверждают всем известную истину, что для искусства и красоты границ не существует. Укреплять понимание стран и народов можно не только дипломатическим путем, но и культурными событиями, что сегодня актуально как никогда», — отметил художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Музыку к балету написал российский композитор китайского происхождения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Цзо Чжень Гуань. Он вплел в балетную партитуру мелодию старинной народной китайской песни «Течет речка». Автор либретто и постановщик — народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Стилистику китайского танцевального искусства он мастерски сочетает с классической техникой русского балета. Грим и костюмы разработаны китайскими мастерами.

Артисты театра «Русский балет» подарили китайскому эпосу сценическую жизнь. В спектакле принимает участие практически вся труппа театра.

Тесное сотрудничество театра «Русский балет» с Китаем продолжается уже более 20 лет. Первая редакция этого балета под названием «Течет речка» была показана в декабре 2006 года в рамках года России в Китае на сцене Дворце Народных собраний в Пекине.

Начало спектакля в 19:00.

Проект реализован при поддержке «Президентского Фонда культурных инициатив».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.