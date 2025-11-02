Создатель «Военной игры» и обладатель «Оскара» скончался во Франции

В возрасте 90 лет скончался британский режиссер и обладатель премии «Оскар» Питер Уоткинс, сообщает ТАСС .

Как передает The Guardian со ссылкой на заявление его семьи, он умер в больнице французской коммуны Бургенеф, где прожил последние четверть века.

Творческий путь Уоткинса, начавшийся во второй половине 1950-х годов с любительских антивоенных картин, был отмечен бескомпромиссной гражданской позицией и новаторским подходом к форме. Мировое признание пришло к нему после выхода в 1965 году мощной докудрамы «Военная игра», которая, предвосхищая жанр mockumentary, с пугающим реализмом изображала последствия ядерного удара по Великобритании.

Его уникальный стиль и неприятие традиционных медиасистем стали причиной его своеобразного творческого изгнания — режиссер подолгу работал и жил во многих странах, включая Швецию, Норвегию, Данию, СССР, Канаду, Францию и Литву.