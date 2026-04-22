Создатель ИИ-кавера «Седая ночь» не получил ни копейки за релиз вирусной песни

ИИ-кавер «Седая ночь» в исполнении известно американского рэпера Канье Уэста принес правообладателям около 10 млн рублей. При этом создатель трека не получил от релиза ни копейки, сообщает Baza .

Автором нейрокавера является 36-летний менеджер по туризму из Ижевска, известный под псевдонимом Август Септемберов. Он начал экспериментировать с нейросетями и с их помощью «заставил» зарубежных звезд исполнять русские хиты.

Его прорыв произошел с ИИ-кавером на песню Юрия Шатунова «Седая ночь», которую на английском языке «исполнил» Канье Уэст. Трек был опубликован на стриминговых платформах и занял первое место в мировом чарте Shazam. По мнению музыкального продюсера Сергея Дворцова, за короткий срок композиция могла принести тем, кто выложил ее на площадки, около 10 млн рублей.

Однако Септемберов ничего не получил от этой суммы. Он рассказал, что гендиректор студии «Ласковый май» Андрей Разин просто скачал композицию и без разрешения выложил на площадки, где в качестве исполнителей указаны Bad Style и Tender May. Как отмечает Септемберов, Разин без стеснения продвигает трек как свой: рекламирует в соцсетях, записал себя в композиторы и говорит, что это «их» песня.

Септемберов предложил Разину поделить доходы от трека, но в ответ продюсер отправил его в черный список. Ижевский креатор намерен решить вопрос по закону. Спор осложняется давним конфликтом за права на оригинал «Седой ночи». Суд решил, что они принадлежат семье покойного Юрия Шатунова, но Разин все равно считает себя правообладателем.

