Соцфонд взыскал штраф в 500 рублей с театра Наташи Королевой

Суд в российской столице по заявлению Социального фонда России оштрафовал на 500 рублей Музыкальный театр под руководством Наталии Королевой. Учреждение не предоставило сведения, сообщает РИА Новости .

Заявление подали сотрудники отделения фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и области. В учреждении попросили выдать судебный приказ на взыскание штрафа в размере 500 рублей.

Причина в том, что музыкальный театр не передал в нужный срок сведения для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета.

Суд удовлетворил иск. С театра Королевой взыскали дополнительно 8 тыс. рублей государственной пошлины.

