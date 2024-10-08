Сотрудник РИАМО победил в хоррор-конкурсе от платформы авторов «Литнет»

Сотрудник РИАМО Валерий Горшков занял первое место в хоррор-конкурсе «Крик в космосе», который проходил на онлайн-платформе для авторов «Литнет».

Книга писателя «Ремора» создана в жанре научно-фантастического хоррора. Она повествует о космической аномалии, когда Вселенная начинает возвращать землянам все, что они когда-либо отправляли в космос. Чтобы разобраться в загадочной ситуации, ООН отправляет аппарат с командой к пограничью солнечной системы.

Загадочная история про космос, двойников и инопланетян понравилась читателям «Литнет». Валерий Горшков получит главный приз конкурса — 100 тыс. рублей.

Второе место и награду в 50 тыс. рублей получит Анна Мезенцева («Станция Колхида закрыта на карантин»), а третья строчка в рейтинге и приз в 30 тыс. рублей достанутся Вере Петрук («Стальная»).

Первое место в малой форме заняла Алиша Никс («Элея помнит»), второе — Артем Гаямов («Вакуум полон историй»), третье — Андрей Могила («611 секунд в сознании»). Победители получат по 20 тыс. рублей.

В шорт-лист вошли Элли Флорес («Спускаясь в Тлиллан»), Влад Борисов («Живая материя»), Екатерина Бунькова («Ликвид»), Женя Виненко («Адаптация»).

Все опубликованные книги авторов получат рекламную поддержку портала. Также победители и участники получат коммерческий статус на «Литнет», если его не было ранее.