сегодня в 12:32

Сосо Павлиашвили не хочет давать корпоративы без сына

Певец Сосо Павлиашвили не хочет выступать на корпоративах без участия 38-летнего сына. Его мужчина берет на все подобные мероприятия, сообщает SHOT .

Один корпоратив у Павлиашвили стоит два с половиной млн рублей. Однако 61-летний артист готов выступить исключительно, если с ним будет старший сын, Леван.

Пара поет около 10 песен вместе. Иногда один-два хита Павлиашвили исполняет один.

Полностью сольно артист не выступает.

Предложения по «плей-листу» концерта можно прислать. Но конечную программу артист составляет сам.

В райдере Павлиашвили две гримерных, еда, рассчитанная на команду из 15 человек. Также нужно приобрести виски Macallan Double Cask 12 Years Old 0,7 за 12 тыс. рублей.

