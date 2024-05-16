Солисты музыкальной школы выступили в Ступине для участников «Активное долголетие»

В Подмосковье около 315 тыс. человек принимает участие в проекте «Активное долголетие». В ступинском клубе состоялось выступление солистов детской музыкальной школы, передает пресс-служба администрации городского округа Ступино.

«Завораживающие звуки инструментов и чистый вокал детей наполнили зал радостью. Это было не просто выступление, это был настоящий концерт, который оставил незабываемые впечатления у каждого присутствовавшего», — поделились участники встречи.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.