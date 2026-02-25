Солист Подольской филармонии написал песню по воспоминаниям о поездке в новые регионы России

На литературной гостиной Александра Перепечина в краеведческом музее записали музыкальное видеопоздравление с Днем защитника Отечества. Участники под гитару исполнили песню «На Херсон». Ее автор — солист Подольской филармонии Павел Быков — поделился историей создания произведения.

Основой для песни послужило реальное событие, когда Павел в составе культбригады Москонцерта выступал в новых регионах России. Им поступило приглашение посетить Херсонскую область.

Павел вспоминает, что ехали в регион целый день. Уже начало смеркаться. Водитель включил навигатор, и тот повел машину через Днепр по Антоновскому мосту, который к тому времени был разбит. На противоположной стороне расположились вражеские войска.

«Когда мы это поняли, закричали водителю, чтобы разворачивался. Он резко развернулся, и мы каким-то чудом выехали оттуда, даже не успели испугаться», — рассказал Павел Быков.

Артисты нашли другой маршрут, и концерт в Херсонской области все же состоялся.

Песня «На Херсон» о том, что, как бы ни было тяжело, мы сможем победить.

Записанное видеопоздравление отправили бойцам на передовую. Также Павел Быков исполнил ее в реабилитационном центре «Ясенки» на концерте в честь 23 февраля.

