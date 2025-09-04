Солист «Братьев Грим» Бурдаев просит не ассоциировать его с близнецом-русофобом

Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев потребовал у заказчиков не ассоциировать его с братом-близнецом Борисом. Тот якобы «гей*, русофоб, наркоман» и проживает в Грузии, рассказал директор музыканта. Об этом пишет Mash .

Некоторое время назад Константин Бурдаев попросил объявлять себя иначе. Он поделился, что перестал общаться с братом еще в 2009 году. Борис якобы употреблял запрещенные вещества, стал придерживаться нетрадиционной сексуальной ориентации* и занял иную политическую позицию.

Отец артистов поделился, что Константин ездит на гастроли, участвует в фестивалях, выступает на корпоративах. А Борис занимается гострайтингом, то есть пишет песни на заказ в Москве.

В 2025 году «Братья Грим» официально перешли Константину. Поэтому он просит объявлять его как солиста группы или Константин Грим. Ассоциаций с братом быть не должно.

*Международная организация ЛГБТ признана в России экстремистской, и запрещена.