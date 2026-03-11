Союз театральных деятелей России запустит «Театральный поезд» к 150-летию

Нижегородское отделение СТД, объединяющее 441 человека, вновь возглавил заслуженный артист России Сергей Кабайло. Делегаты конференции избрали его на третий срок. По словам руководителя, приоритетами остаются поддержка ветеранов и развитие театрального дела. Все членские взносы направляют в социальный фонд.

К юбилею Союз реализует федеральные проекты. Самый масштабный — «Театральный поезд» по маршрутам Владивосток — Москва и Севастополь — Москва. Составы сделают остановки в 43 городах. В Нижний Новгород поезд прибудет 14 июня и примет коллективы из Ульяновска, Казани и Марий Эл. Затем Нижегородский ТЮЗ покажет в Саранске и Рязани «Вассу» (16+), а Дзержинский театр драмы — «Золотой петушок» (6+).

С 20 по 22 апреля в Нижнем Новгороде пройдет театральный форум ПФО с участием представителей 14 регионов округа. Участники обсудят стратегию развития театра до 2035 года.

Сергей Кабайло также сообщил о соглашении с Союзом писателей России для поддержки современной драматургии и о перезагрузке премии «Золотая маска». В 2026 году церемония пройдет в Омске. В числе номинантов — «Собака на сене» (12+) Камерного театра имени Степанова и «Баранкин, будь человеком!» (6+) Нижегородского ТЮЗа.

