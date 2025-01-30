Союз кинематографистов Петербурга недоволен московским управлением «Ленфильма»

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга направил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи киностудии «Ленфильм» под управление городского комитета по культуре, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кинематографисты уверены, что министерство культуры не способно эффективно управлять студией из Москвы, и заявили, что местные специалисты смогут лучше наладить работу «Ленфильма», который давно переживает кризис. Ответственный секретарь Союза Александр Бабаян отметил, что акционерное общество должно передать 100% акций городу.

Он подчеркнул, что финансовое состояние студии вызывает серьезные опасения — долги составляют более 100 миллионов рублей, что может стать тяжелым бременем для бюджета города. Тем не менее, при грамотном руководстве, студия имеет потенциал для возвращения к производству качественного кино, что стабилизировало бы ситуацию.

Проблемы с руководством «Ленфильма» существуют уже несколько лет. Назначенные из Москвы директоры не смогли добиться успеха. Например, Федор Щербаков, занимая пост с 2020 по 2024 год, не переехал в Петербург, но провел дорогостоящие ремонты, тогда как его преемник Эдуард Суворов вскоре был уволен по нежеланию Москвы продвигать дальнейшую финансовую поддержку.

«Любой актив — это прежде всего деньги. К сожалению, руководство „Ленфильма“ не раскрывает информацию о финансовом положении студии, однако, по нашим источникам, долги там есть, причем немалые — более 100 миллионов рублей», — добавил ответственный секретарь петербургского Союза кинематографистов России Александр Бабаян.

Недовольство местных кинематографистов касалось и руководителей, назначаемых из столицы. Например, Надежда Андрющенко, действующий гендиректор, также не вызывает серьезного одобрения среди профессионалов. Кинематографисты уверены, что для успешного реформирования «Ленфильма» необходимо местное руководство, способное вернуть студии ее былую славу.