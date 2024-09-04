Согласован проект реставрации усадьбы Чехова в подмосковном селе Мелихово

Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Усадьба писателя А. П. Чехова в с. Мелихово», в которой он жил в 1892–1899 гг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках выданного разрешения планируется проведение полного комплекса работ по реставрации здания и работ по приспособлению к современному использованию.

Первое историческое упоминание о деревне Мелихово относится к первой четверти XVII века. Первыми владельцами земель в Мелехове были царские псари. Со временем имения переходили от одного владельца к другому, разделялись.

К концу 80-х годов XIX века в Мелихове были три усадьбы, одну из них купил в 1892 году А. П. Чехов. Почти сразу же началась перестройка всех построек усадьбы. В 1894 году Чехов построил еще один маленький флигель для гостей, куда позже переселился сам. В этом флигеле Чехов написал знаменитую пьесу «Чайка».

В 1899 году А. П. Чехов продал свою усадьбу врачу барону Стюарту. После революции 1917 года усадьба была национализирована. Опустевшая усадьба А. П. Чехова сохранялась до 1920 года, когда в Мелихово был организован совхоз. 1937 году от усадебного комплекса А. П. Чехова сохранились подлинными только флигель, где была написана «Чайка» и сад с несколькими аллеями.

29 января 1941 г. был открыт музей А. П. Чехова, как филиал Серпуховского музея. 25 сентября 1944 года музей был открыт вновь уже не как филиал, а как самостоятельный музей. В 1960 г. музею присвоено название «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова». В 1960–1970-е годы были произведены посадки липовых, хвойных, березовых аллей — так, как это было при Чехове, восстановлены усадебные постройки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.