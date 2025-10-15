«Событие гигантское»: певица Валерия оценила свою номинацию на «Грэмми»
Фото - © РИА Новости, Пелагия Тихонова
Российская певица Валерия прокомментировала номинацию своей песни «Исцели» на музыкальную премию «Грэмми»: она назвала это «гигантским событием», сообщает NEWS.ru.
«Действительно бывает, что песни пишутся именно для „Грэмми“. Это делали и наши музыканты, исполняя песни на английском и испанском языках, предполагая, что материал будет отправлен (на конкурс — ред.). Так вот, когда мы создавали этот альбом, мы ни о чем подобном не думали», — сказала Валерия.
По ее словам, она испытала шок от такого отклика. Певица уточнила, что в ее творчестве композицию можно считать мостиком из прошлого в настоящее. При создании «Исцели» Валерии хотелось одновременно не потерять свою самобытность и добавить новые краски.
В результате совместной работы получился эклектичный сплав разных культур, что, несомненно, отразилось и на звучании, также поделилась артистка.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отметил, что выдвижение Валерии на премию «Грэмми» может послужить важным стимулом для улучшения взаимоотношений между Россией и западными странами. Он подчеркнул, что данное событие может привлечь внимание мировой аудитории к российским исполнителям и создать новые перспективы для культурного обмена.
