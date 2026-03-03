Собчак подобрала образы Озчивиту к премьере спектакля в Москве

Ксения Собчак собрала два образа для турецкого актера Бурака Озчивита к премьере моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула» в Москве. Вещи премиальных брендов нашли на платформе Авито, сообщает «Бриф24» .

Бурак Озчивит, известный по сериалам «Великолепный век», «Основание: Осман» и «Черная любовь», выступит в столице 2 марта. В программе визита — пресс-конференция и встреча со зрителями после показа.

Для мероприятий Ксения Собчак подготовила два комплекта из винтажных и ресейл-вещей. Для пресс-конференции актеру выбрали кашемировый пиджак, вельветовые брюки и трикотажную водолазку. Для вечернего выхода — кожаную куртку японского дизайнера, джинсы, белое поло и аксессуары. Общая стоимость образов составила 680 тыс. рублей.

«Сегодня ресейл окончательно закрепился как один из мировых модных трендов: звезды все чаще появляются на красных дорожках и крупных светских событиях в архивных образах, показывая, что стиль строится не на новизне вещей, а на их редкости, качестве и осознанном подходе к моде», — отметил директор бизнес-направления Lifestyle в Авито Алексей Гевлич.

Моноспектакль стал первой театральной работой режиссера Чагры Шенсоя. Постановку также покажут в Казани и Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.