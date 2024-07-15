СМИ раскрыли личность новой подруги Джонни Деппа из России

Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп встречается с 28-летней девушкой из Екатеринбурга Юлией Власовой. Актер засветился, идя с ней под ручку на вертолетной площадке, сообщает Baza , публикуя соответствующие фотографии.

Известно, что Юлия выросла в жилом районе Сортировка. В 2014 году она закончила школу, затем поступила в МГИМО, получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. После окончания учебы устроилась работать в одну из чешских компаний, затем открыла свой салон красоты и параллельно была моделью.

В 2021 году в Москве новая возлюбленная Деппа стала финалисткой международного конкурса красоты «Мисс офис». Тогда Власова представляла чешскую компанию по производству деталей для воздушного транспорта Workpress Aviation.

Фанаты голливудской звезды уже подписались на Юлию в соцсетях. Они просят ее в комментариях не стать для Деппа новой Эмбер Херд — бывшей возлюбленной, с которой актер прошел через сложный судебный процесс.