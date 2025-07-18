«Слишком много трудностей»: звезда сериала «СашаТаня» Уколова уехала из РФ

Звезда сериала «СашаТаня» Анастасия Уколова в одной из своих своих социальных сетей призналась, что уехала из России и вернулась в город своей мечты, сообщает «Газета.ru» .

«За последние 3 года было много трудностей, с которыми я справлялась. Много работы без выходных, много преодолений себя. Но было много прекрасного и счастливого. В те моменты, когда бывало совсем тяжело, я всегда задавала себе вопрос, чего бы мне хотелось, чтобы мне могло помочь и подарить надежду», — пишет актриса.

Размышляя, она вспоминала свои путешествия и мечтала о новом. По ее словам, именно они дают ей возможность не сдаваться и делать новые рывки, когда сил уже не остается. Так, спустя 4 года Уколова вернулась в Париж уже в пятый раз, но совсем другим человеком. Сейчас звезда мечтает лишь об одном: приехать сюда вместе с сыном, по которому она очень скучает.

Артистка на протяжении 3 лет состояла в браке с Юрием Горовым. Его лицо она не показывала, но отмечала, что они учились в одной школе, а муж был ее первой любовью. В сентябре 2022 года у пары родился сын, а в феврале 2025 года Уколова призналась своим подписчикам, что ходит к психологу. О разводе она нигде не говорила, но уже в июне Мосгорсуд официально расторг брак.

Позже звезда рассказала, что не была готова к материнству. Более того, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, в связи с чем нанимала различных консультантов. Сама она в это время очень тревожилась и плакала, что начало приносить вред сыну, поэтому она взяла няню, что сильно сказалось на отношениях.