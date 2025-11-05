Скульптура «Большая глина № 4» Урса Фишера заняла новое место
Скандальную скульптуру «Большая глина № 4» установили на юго-западе Москвы
Монументальная работа швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» установлена в юго-западной части столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
После четырехлетнего пребывания на Болотной набережной у входа в культурный центр «ГЭС-2» 13-метровая скульптура была перемещена во внутренний двор здания компании «Новатэк» на Ленинском проспекте.
Художественный объект, созданный в 2013–2014 годах, представляет собой увеличенную примерно в 50 раз алюминиевую реплику размятых пальцами автора кусков глины, сложенных в хаотичную композицию.
Переезд масштабного арт-объекта стал заметным событием для жителей Ломоносовского района, активно делящихся фотографиями обновленной городской среды в социальных сетях.