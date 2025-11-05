Скульптура «Большая глина № 4» Урса Фишера заняла новое место

сегодня в 22:41

После четырехлетнего пребывания на Болотной набережной у входа в культурный центр «ГЭС-2» 13-метровая скульптура была перемещена во внутренний двор здания компании «Новатэк» на Ленинском проспекте.

Художественный объект, созданный в 2013–2014 годах, представляет собой увеличенную примерно в 50 раз алюминиевую реплику размятых пальцами автора кусков глины, сложенных в хаотичную композицию.

Переезд масштабного арт-объекта стал заметным событием для жителей Ломоносовского района, активно делящихся фотографиями обновленной городской среды в социальных сетях.