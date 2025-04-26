Скульптора Церетели похоронили в грузинском Тбилиси

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Всемирно известного скульптора Зураба Церетели похоронили в столице Грузии, Тбилиси, в Дидубийском пантеоне. Рядом находится могила жены — Инессы Андроникашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Память Церетели почтили премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, а также чиновники и народные избранники страны. Попрощаться с мужчиной пришли его коллеги, актеры, художники, обычные жители Тбилиси.

На входе в церковь расположился портрет Церетели. На нем был крупный венок, на котором написано: «От семьи Эдуарда Шеварднадзе» — экс-премьера Грузии.

Церетели умер 22 апреля в возрасте 91 год. Он — автор «Дружбы народов», памятника «Слеза скорби» в США, монумента Победы, памятника Петру I в Москве.