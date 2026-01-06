Скончался режиссер фильма «Человек из Лондона» Бела Тарр

6 января стало известно, что из жизни ушел известный венгерский кинорежиссер и сценарист Бела Тарр. Режиссер фильма «Человек из Лондона» скончался на 71-м году жизни, об этом сообщает РБК со ссылкой на Barron’s.

Всемирная слава к Тарру пришла благодаря мрачным, снятым в черно-белой гамме лентам, часто характеризующимся продолжительными непрерывными кадрами. Среди работ Белы Тарра такие фильмы, как «Проклятие», «Осенний альманах», «Гармонии Веркмейстера» и «Человек из Лондона».

Наиболее значительным произведением в фильмографии Тарра считается картина «Сатанинское танго» (1994), масштабное полотно длительностью 7 часов 19 минут. Фильм был создан на основе одноименного романа венгерского автора Ласло Краснахоркаи, с которым режиссер плодотворно сотрудничал более двух десятков лет. Средняя длительность кадра в фильме составляет около 145,7 секунды. В картине также присутствует один из самых длинных кадров в истории кинематографа — 10 минут и 14 секунд.

В 2025 году Ласло Краснахоркаи был удостоен Нобелевской премии в области литературы «за творчество, отмеченное убедительностью и дальновидностью, подтверждающее силу искусства среди апокалиптического ужаса».

Финальной работой режиссера стала лента «Туринская лошадь» (2011) — философская притча, в основе которой лежит история о лошади, которую Фридрих Ницше, согласно легенде, обнял в слезах перед тем, как пережить нервный срыв. За этот фильм Тарр был награжден «Серебряным медведем» на Берлинале, после чего заявил о завершении своей карьеры в кино.

Бела Тарр скончался 6 января 2025 года. Информация о причинах и обстоятельствах его смерти не разглашается.

