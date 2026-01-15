Скончалась «тайная дочь» Фредди Меркьюри

«Тайная дочь» Фредди Меркьюри Биби умерла в 47 лет от редкой формы рака

«Тайная дочь» легендарного вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри, известная под именем Биби, умерла в 47 лет. Ее прах развеяли над Альпами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

У Биби обнаружили редкую форму онкологического заболевания. Речь идет о раке позвоночника — хордоме. Супруг женщины Томас рассказал, что ее прах развеяли над Альпами. Точная дата смерти неизвестна.

Семья Биби живет во Франции. У пары двое сыновей, им 7 и 9 лет.

О существовании «тайной дочери» Меркьюри сообщила в мае прошлого года газета Daily Mail. В материале указано, что она родилась через год после выхода известной композиции Bohemian Rhapsody.

Матерью Биби была жена одного из близких друзей Меркьюри. У пары якобы был мимолетный роман. О рождении «тайной дочери» знали только родители артиста, его сестра и участники Queen.

