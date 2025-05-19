Скончалась актриса из «Дня рождения буржуя» Людмила Игнатенко

18 мая ушла из жизни советская актриса театра, ТВ и кино Людмила Игнатенко. Ей было 82 года, сообщает RG.RU .

Новости о смерти Игнатенко подтвердили коллеги актрисы в Киевском ТЮЗе на Липках. Причины трагедии не уточняются.

Людмила Сергеевна родилась в Киеве. Она училась в драматической студии при Театре им. И. Франко. Игнатенко играла на сценах различных театров, но почти 55 лет своей жизни она отдала Киевскому ТЮЗу.

Также заслуженная артистка Украинской ССР играла в кино. На экранах она дебютировала в 1979 году. Игнатенко снималась в таких популярных лентах, как «Поддубный», «Шулер», «Возвращение Мухтара 5», «День рождения Буржуя». Кроме того, звезда подарила свой голос многим персонажам из советских мультфильмов.

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