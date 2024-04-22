Сказочный марафон для особенного зрителя стартовал в Мытищах

В Мытищах в театре кукол «Огниво» состоялось открытие VI Сказочного марафона «Сказка в каждый дом» для особенного зрителя, передает пресс-служба администрации городского округа.

Автор данного проекта, артист-кукловод, режиссер, ведущий мастер сцены Мария Кузнецова отметила, что за время существования фестиваля-марафона на подмостках «Огнива» играли многие театры со спектаклями для особенных зрителей.

«Сегодня мы открыли шестой марафон, в качестве зрителей на него по традиции были приглашены гости из ближайших городов. Изюминкой фестиваля мы решили сделать канистерапию – метод реабилитации с использованием собак. Выбор пал на корги, потому что я сама являюсь хозяйкой коржика и сложно представить более дружелюбное животное. Также мы сделали прекрасную фотозону, где гости могли не только запечатлеть себя на память, но и оставить нам пожелания и поделиться эмоциями. Веселые клоуны развлекали детей, устраивая для них игры», – рассказала Мария.

В будущем артисты, в том числе и из театра «Огниво», покажут спектакли для особенных детей в других регионах и городах. Завершится марафон 27 апреля.

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