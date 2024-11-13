Зарайские школьники погрузились в мир Римского-Корсакова

В зарайском Дворце культуры имени В. Н. Леонова прошло незабываемое познавательное мероприятие, посвященное 180-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Н. А. Римского-Корсакова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках Всероссийской акции «Сказки русской музыки» школьники смогли погрузиться в мир его произведений, окунувшись в атмосферу вдохновения и красоты.

Участникам встречи были представлены не только биографические факты о композиторе, но и его вдохновляющие истоки. Школьники узнали, как тесно его жизнь была связана с народными традициями и фольклором, что делало его музыку такой глубокой и эмоциональной.

Особое внимание было уделено анализу музыкальных произведений Римского-Корсакова. Слушая отрывки из таких шедевров, как «Снегурочка» и «Шехеразада», ребята смогли не только насладиться мелодиями, но и исследовать музыкальные техники, используемые композитором. Каждая нота и каждый аккорд казались живыми, словно рассказывая свои собственные истории.

Мероприятие прошло в теплой и дружелюбной атмосфере, оставив у каждого участника желание глубже изучать классическую музыку. Вдохновленные этой встречей, многие гости приобрели книги о композиторах и записались на мастер-классы по музыке, которые будут проведены в ближайшие месяцы.

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