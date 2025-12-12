Сирень зацвела в декабре в усадьбе Горки Ленинские в Подмосковье

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» возрождают традицию выращивания цветов, которая существовала более ста лет назад при последней владелице усадьбы Зинаиде Морозовой-Рейнбот. Тогда в имении профессионально занимались цветоводством, строили теплицы и парники для выращивания декоративных растений и цветов.

В 1913 году в Горки поступило 78 кустов сирени и 120 кадок с экзотическими растениями, а в 1915 году — 656 лилий. Это лишь часть ассортимента, который выращивали в усадьбе. Сейчас музей стремится восстановить образцовое хозяйство и оранжерейный комплекс, построенный архитектором Ф.Н. Кольбе. Сирень, зацветшая зимой, стала первым экспериментом по цветоводству.

В этом году в музее можно увидеть три куста сирени, а в будущем планируется увеличить их количество. Для зимнего цветения был создан специальный микроклимат. Сирень в интерьерах Большого дома усадьбы будет радовать посетителей около 8–10 дней. Гостям рекомендуют планировать визит на 13–14 декабря, чтобы увидеть цветение. Подробности о мероприятиях доступны на официальном сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.