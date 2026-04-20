Симоньян заявила о деменции у Пугачевой

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предположила, что у певицы Аллы Пугачевой может быть деменция. Она призвала ограничить ее публичные заявления, сообщает «Царьград» .

Симоньян высказалась о состоянии здоровья Пугачевой в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. По словам журналистки, последние заявления артистки могут быть связаны с возможным ухудшением здоровья.

«Может, у нее деменция уже все-таки? Надо тогда ее окружению предпринять все меры, как вот в случае с Брюсом Уиллисом, например, чтобы она не имела возможности делать публичных заявлений», — отметила Симоньян.

Она провела параллель с голливудским актером Брюсом Уиллисом, у которого диагностирована деменция, и рекомендовала супругу певицы оградить ее от публичных выступлений. В том же эфире Симоньян назвала Пугачеву «плохой приметой» и «черной меткой», заявив, что ее появление где-либо приносит несчастье.

Алла Пугачева с 2022 года проживает за пределами России — сначала в Израиле, затем на Кипре. Артистка неоднократно критиковала российские власти.

